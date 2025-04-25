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Автомобилистов России предупредили о вреде дешевых солнцезащитных очков

Врач Ринская назвала 3 риска для водителей из-за дешевых солнцезащитных очков
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Shutterstock

Ношение дешевых солнцезащитных очков может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на доктора оптометрии и зрительных наук Наталью Ринскую. Часто такие очки надевают водители в автомобиле.

«Важное условие для солнцезащитных очков — специальный фильтр UV400 на линзы. Производители могут лукавить и не устанавливать его. Без фильтра очки только вредят глазам: при затемнении зрачки расширяются и пропускают еще больше ультрафиолетовых лучей на сетчатку. Во время яркого солнца глаза постоянно напрягаются — это может привести к слезотечению, головным болям и разрушению сетчатки», — сказала Ринская.

До этого врач-терапевт, пульмонолог клиники «Будь Здоров» Елена Горбачева заявила, что весной водители могут заработать отек Квинке из-за обострения аллергии.

«Аллергическая реакция может проявляться в виде высыпания на коже и ее покраснения, зуда, чихания, насморка, слезотечения, отечности глаз, приступов кашля или удушья, а иногда и появлением опасного для жизни отека Квинке», — заявила она.

Если у водителя началась аллергия, то нужно воздержаться от использования автомобиля в связи со снижением концентрации внимания, внезапными приступами кашля и ухудшением зрения. В обратном случае автомобилист рискует попасть в ДТП, считает врач.

Ранее врач назвал пять причин частого развития рака среди водителей.

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