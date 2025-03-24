Врач назвал пять причин частого развития рака среди водителей

Длительное пребывание человека за рулем увеличивает у него риск возникновения рака. Об этом пишет «Авто Mail.Ru» со ссылкой на химиотерапевта Расула Ахмаева.

«Подогрев сиденья — это вредно и для мужского здоровья в целом (негативно влияет на активность сперматозоидов, они становятся более слабыми, т.е. снижается фертильность мужчины), но это также связано с риском развития рака яичка, воспалений в области прямой кишки. А любое воспаление...это дополнительный фактор риска возникновения рака», — заявил он.

Ахмаев добавил, что длительное времяпрепровождение за рулем приводит к ожирению, что тоже является фактором риска развития опухолевого процесса. Кроме того, контакты с «химией» (выхлопные газы, бензин, техжидкости) также опасны для человека.

Помимо прочего, использование печки и кондиционера в машине приводит к тому, что водитель вдыхает большое количество вредных микроорганизмов.

«Это не обязательно рак, но опять-таки воспаление, которое, становясь хроническим, может повлиять, например, на развитие рака легкого», — заявил он.

Кроме того, негативно на здоровье человека сказывается и контакт с некачественным пластиком в автомобиле. По словам Ахмаева, все эти пять факторов усиливают риск заболеть раком.

До этого стало известно, что включение аудиомагнитолы в автомобиле на высокую громкость провоцирует быстрое наступление глухоты у водителей.

«Прослушивание музыки на высокой громкости, особенно если речь идет о привычке, представляет собой серьезную угрозу для слуха водителя. Риск потери слуха возрастает, если мы говорим о тюнингованных автомобилях, в которые часто устанавливают огромные мощные динамики, воспроизводящие музыку на низких частотах», — рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

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