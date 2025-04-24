Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео кульбита машины ДПС в Иванове

В Иванове на видео попало, как гаишники перевернулись на авто

В Иванове автомобиль ДПС врезался в легковую машину и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Авария произошла 18 апреля на Шереметевском проспекте, когда машина направлялась со спецсигналами на место другой аварии», — говорится в сообщении.

По информации источника, инспекторы ДПС ехали на место ДТП, в результате которого водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как патрульная машина врезается в легковушку, после чего переворачивается. В результате столкновения начинает идти дым. На записи также видно, что автозапчасти разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Севастополе автобус, который вез детей из лагеря «Артек», попал в массовое ДТП. 53-летний водитель автобуса Scania не выбрал безопасную дистанцию, врезался в попутную машину Honda, которую «откинуло» в автомобиль BMW. В результате массового ДТП травмы получили восемь несовершеннолетних.

Ранее в Москве транспорт с опасным грузом попал в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами