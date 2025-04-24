Появилось видео кульбита машины ДПС в Иванове

В Иванове на видео попало, как гаишники перевернулись на авто

В Иванове автомобиль ДПС врезался в легковую машину и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«Авария произошла 18 апреля на Шереметевском проспекте, когда машина направлялась со спецсигналами на место другой аварии», — говорится в сообщении.

По информации источника, инспекторы ДПС ехали на место ДТП, в результате которого водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как патрульная машина врезается в легковушку, после чего переворачивается. В результате столкновения начинает идти дым. На записи также видно, что автозапчасти разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Севастополе автобус, который вез детей из лагеря «Артек», попал в массовое ДТП. 53-летний водитель автобуса Scania не выбрал безопасную дистанцию, врезался в попутную машину Honda, которую «откинуло» в автомобиль BMW. В результате массового ДТП травмы получили восемь несовершеннолетних.

Ранее в Москве транспорт с опасным грузом попал в ДТП.