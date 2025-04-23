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Автобус с детьми из «Артека» попал в ДТП, есть пострадавшие

В Севастополе 8 детей получили травмы после массового ДТП с автобусом «Артек»

В Севастополе 23 апреля автобус, который вез детей из лагеря «Артек», попал в массовое ДТП. Об этом сообщает полиция Севастополя в своем Telegram-канале.

«В12 часов 50 минут в Севастополе напротив дома № 45 по улице Гоголя произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько детей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса Scania не выбрал безопасную дистанцию, врезался в попутную машину Honda, которую «откинуло» в автомобиль BMW.

В результате массового ДТП травмы получили восемь несовершеннолетних. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших пассажиров автобуса. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с автобусом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, работники Госавтоинспекции выполняют регулировочные действия на месте столкновения.

Ранее школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai в Севастополе.

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