Стало известно, как студентка познакомилась с мигрантами-насильниками

В Иванове двое мигрантов, притворившись таксистами, изнасиловали студентку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Двое мигрантов заманили молодую девушку в машину, по очереди надругались над ней в авто, а далее заволокли в квартиру и продолжили измываться над жертвой уже там. Как сообщают местные СМИ, все началось с того, что пострадавшая вызвала такси, один из негодяев подъехал к ней раньше, перехватив вызов», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленник остановился якобы для заправки, в этот момент в транспорт сел второй мигрант, и они поехали в квартиру.

Уличная камера запечатлела момент насилия. На кадрах видно, что студентка находится без сознания.

Также сообщается, что после случившегося в автомобиле мигранты отнесли пострадавшую в квартиру, после изнасилования, которое длилось до утра, студентка сбежала и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Одного мигранта удалось задержать, второй – сбежал, его объявили в розыск. В настоящее время местный СК проводит проверку.

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