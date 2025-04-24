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Chery представила новый автомобильный бренд

Chery будет продавать пикапы под новым брендом Himla
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Chery

Компания Chery на автосалоне в Шанхае провела премьеру нового бренда Himla, под которым будет выпускаться линейка пикапов, сообщает «Российская газета».

«Линейка охватит все категории — от компактных до больших пикапов, удовлетворяющих большинство сценариев использования — от повседневных поездок до вылазок на бездорожье, от дома и бизнеса до приключений на бездорожье», — говорится в сообщении газеты.

Известно, что пикапы Himla будут представлены с традиционными силовыми агрегатами. Кроме того, будут гибриды и электрические модификации.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.

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