Американец предложил полицейским выпить водки во время погони и попал на видео

В США мужчина предложил полицейским выпить водки во время погони

В США мужчина, скрываясь от полицейских, предложил им выпить водки. Об этом сообщает The New York Post.

«Именно во время преследования Смит выставил в окно банку водки Ketel One, пытаясь остановить помощника шерифа, и сказал ему: «Я просто хотел дать тебе выпить, вот и все», — говорится в сообщении.

По информации источника, 39-летний местный житель обокрал магазин, после чего пытался скрыться на автомобиле. Когда полицейские следовали за нарушителем, он высунул из окна банку со спиртным и предложил сотруднику правоохранительных органов ее выпить.

Также сообщается, что через несколько минут после произошедшего полицейские задержали мужчину при помощи электрошокера.

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