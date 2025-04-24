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Видео: мужчина с огнестрельным ранением рассказал о массовом ДТП в Ленобласти

В Ленобласти мужчина с огнестрельным ранением показал последствия массового ДТП

В Шушарах Ленинградской области мужчина с огнестрельным ранением показал последствия массового ДТП и пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Массовая авария, перестрелка и пожар — блокбастер от первого лица из Питера, где случилось тройное комбо происшествий. «Приора», «Солярис», автобус и «Газель» выстроились в гусеницу на перекрестке в Питере, о чем очень живо и с колоритом рассказывает оператор. Сам автор в момент съемки бродит вдоль тротуара с огнестрельным ранением в ноге», — говорится в сообщении.

На видео, которое снял очевидец, видно, что в результате столкновения пострадали четыре автомобиля: у машин помяты кузова, сломаны бамперы и капоты. Кроме того, мужчина показывает кровь на своих штанах и ботинках, а также большие клубы дыма вдалеке. По словам автора видео, в него выстрелили с балкона многоэтажки. В конце записи пострадавший сообщает, что не знает, что еще может произойти.

Ранее «гигантский» бобр игнорировал ПДД и попал на видео в Петербурге.

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