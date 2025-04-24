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В России на 25% подорожают автомобили из-за нового правила исчисления утильсбора

«Ъ»: в России в мае автомобили подорожают на 25% из-за новых правил растаможки
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России с 1 мая 2025 года цены на автомобили могут увеличиться на четверть, сообщил в интервью «Коммерсанту» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

С 1 мая 2025 года импортные автомобили в РФ могут подорожать на 20-25%. Это связано с введением новой методики расчета утилизационного сбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками. Будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. Особенно сильно изменения затронут премиальные марки, ввозимые по параллельному импорту, ссылается на слова эксперта «Ъ».

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.

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