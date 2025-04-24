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Обновленный кроссовер Voyah Free+ дебютировал в Шанхае

В Шанхае представили обновленный кроссовер Voyah Free+
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carnewschina.com

На автосалоне в Шанхае представлен обновленный гибридный кроссовер Voyah Free+, сообщает carnewschina.com.

Габариты новой машины немного подросли и составляют 4915 х 1960 х 1660 мм. При этом колесная база осталась прежней – 2960 мм. Силовая установка – тоже как в текущей версии: 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель мощностью 215 кВт.

У автомобиля появилась узкая решетка радиатора, а также вертикальные вентиляционные отверстия на передних крыльях. Задняя стойка кузова выглядит теперь более массивной.

Отмечается, что у Voyah Free+ появилась система автономного вождения Huawei Qiankun ADS 4.0.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.

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