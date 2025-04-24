В России выставили на продажу Lada Kalina Sport с минимальным пробегом

В России продают Lada Kalina Sport с минимальным пробегом за 1,5 млн рублей

В Московской области на продажу выставили Lada Kalina Sport. За десять лет на машине проехали всего 4,7 тысячи километров, сообщает «Российская газета».

«Автомобиль находится в «околозаводском» состоянии. Из неродного здесь тонировка и аккумулятор, все остальное — аутентичное. Kalina Sport оснащена 118-сильным 16-клапанным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП, а также доработанными шасси и системой выхлопа», — говорится в сообщении газеты.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

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