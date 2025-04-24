В Шанхае Honda показала электрический спорткар GT

На автосалоне в Шанхае компания Honda показала неизвестный для России электроспорткар Honda GT, электрокроссовер P7 и гибрид Breeze e:HEV. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«P7 — это классический компактный электрокроссовер, разработанный в сотрудничестве с Dongfeng, его представили на прошлогоднем Пекинском мотор-шоу. По концепции эта машина близка к «семерке», — говорится в сообщении.

По информации источника, параллельный гибрид Breeze e:HEV оснащен электродвигателем на 135 кВт, а также 150-сильным ДВС. Электрокупе GT стало новым автомобилем, которое создали специально для Китая. Машина представлена в двух вариантах.

Также сообщается, что, помимо новых моделей, показали и известный кроссовер CR-V, седаны Civic и Accord.

Кроме того, Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback. Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform.

Ранее Zeekr показал внедорожник, похожий на Rolls-Royce.