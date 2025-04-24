Компания Honda представила новый электрокроссовер на автосалоне в Шанхае

На автосалоне в Шанхае представили новый электрокроссовер Honda S7. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В отличие от Subaru и Mazda эта японская автокомпания успела самостоятельно запрыгнуть на электрический поезд и ее новинку можно считать самостоятельной разработкой. Машина получила две силовых установки на выбор. Заднемоторный вариант имеет мотор на 272 л.с.», — говорится в сообщении.

По информации источника, у автомобиля с полным приводом на передней оси есть двигатель, вместе с которым общая отдача составляет 476 л.с. Кроме того, запас хода, который обеспечивает 90-киловаттный аккумулятор, у самой мощной модификации машины – 620 километров.

До этого сообщалось, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback. Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform.

Ранее Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.