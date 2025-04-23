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Дочь телеведущей показала откровенное декольте посреди дороги

Mash: дочь телеведущей Вагизовой снялась полуобнаженной посреди дороги
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adelya.krasnova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь телеведущей Венеры Вагизовой снялась полуобнаженной посреди проезжей части в Набережных Челнах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Аделаиде Красновой 20 лет, она работает моделью. Большая часть фотосетов у девушки проходит в одном белье. Для нее такой жанр — привычный, с тех пор как исполнилось восемнадцать», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что девушка лежит на проезжей части в нижнем белье, при этом вокруг стоят автомобили.

По информации источника, местные жители высказали свое недовольство по поводу данной съемки и начали оскорблять модель.

До этого сообщалось, что в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. На кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. На записи также видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее космонавт пострадал в ДТП в Москве.

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