Geely представила на автосалоне в Шанхае внедорожник-амфибию

Компания Geely представила на автосалоне в Шанхае новый концептуальный внедорожник Galaxy Cruiser, сообщает портал «Автоновости дня».

«Geely Galaxy Cruiser является первым в мире внедорожником, способным в реальном времени переключаться между различными режимами — чисто электрическим, гибридным и гибридным с увеличенным запасом хода, автоматически адаптируясь к разным дорожным условиям», — говорится в сообщении портала.

Модель первой во всей автомобильной отрасли оснащается гидролокатором и водным радаром, что позволяет Galaxy Cruiser передвигаться вплавь в течение двух часов со скоростью более 8,5 км/ч (4,6 узлов). А максимальная глубина преодолеваемого брода составляет более 800 мм.

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С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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