Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Lexus представил новое поколение своего люксового седана ES на автосалоне в Шанхае

Новый Lexus ES EV дебютировал на автосалоне в Шанхае
close
CarNewsChina

Новый Lexus ES EV показали на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает carnewschina.com.

«Lexus представил совершенно новое поколение своего люксового седана ES на автосалоне в Шанхае 2025. Самым значительным изменением является появление полностью электрической версии в рамках стратегического движения бренда к электрифицированному будущему, а также существенные улучшения дизайна», — говорится в сообщении.

По информации источника, новый автомобиль имеет оптимизированную веретенообразную решетку радиатора с линиями, двойные фары L-образной формы с встроенными дневными ходовыми огнями, элегантный силуэт купе и плавную линию крыши.

Также сообщается, что Lexus ES EV создали на оптимизированной платформе GA-K с комплексными структурными улучшениями. Так, длину автомобиля увеличили на 1,7 метра, а колесную базу — на 0,8 метров. У машин есть аккумуляторные батареи большой емкости, которые размещены под шасси: они уменьшают центр тяжести и увеличивают устойчивость вождения. Кроме того, новая модель оснащена системой безопасности Lexus Safety System+, которая увеличивает сценарии поддержки замедления адаптивного круиз-контроля.

Ранее Mazda представила в Шанхае кроссовер, построенный на базе Changan.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами