Lexus представил новое поколение своего люксового седана ES на автосалоне в Шанхае

Новый Lexus ES EV показали на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает carnewschina.com.

«Lexus представил совершенно новое поколение своего люксового седана ES на автосалоне в Шанхае 2025. Самым значительным изменением является появление полностью электрической версии в рамках стратегического движения бренда к электрифицированному будущему, а также существенные улучшения дизайна», — говорится в сообщении.

По информации источника, новый автомобиль имеет оптимизированную веретенообразную решетку радиатора с линиями, двойные фары L-образной формы с встроенными дневными ходовыми огнями, элегантный силуэт купе и плавную линию крыши.

Также сообщается, что Lexus ES EV создали на оптимизированной платформе GA-K с комплексными структурными улучшениями. Так, длину автомобиля увеличили на 1,7 метра, а колесную базу — на 0,8 метров. У машин есть аккумуляторные батареи большой емкости, которые размещены под шасси: они уменьшают центр тяжести и увеличивают устойчивость вождения. Кроме того, новая модель оснащена системой безопасности Lexus Safety System+, которая увеличивает сценарии поддержки замедления адаптивного круиз-контроля.

Ранее Mazda представила в Шанхае кроссовер, построенный на базе Changan.