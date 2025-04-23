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Российский Tenet выводит на рынок России 4 новых модели

Автокомпания Tenet представит в России 4 новых модели
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Telegram-канал «Владислав Шапша»

Российский автомобильный бренд Tenet в этом году выпустит на рынок РФ четыре модели. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили представители компании.

«В текущем 2025 году бренд Tenet представит в России четыре модели, и в будущем продолжит расширять линейку», — рассказал официальный представитель российского офиса Tenet.

Основу модельного ряда Tenet составят преимущественно кроссоверы — от компактных до просторных полноприводных моделей класса D. Компактные автомобили подойдут для эксплуатации в городе из-за своей маневренности и экономичности. Более габаритные кроссоверы предложат просторные салоны, увеличенный клиренс и мощные двигатели, отметили в компании.

Автомобили Tenet будут производиться на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области, в 200 км от Москвы, на территории индустриального парка с прямым доступом к логистической инфраструктуре.

Машины будут производить методом крупноузловой сборки с переходом к производству полного цикла в середине 2025 года. Завод способен выпускать ежегодно до 200 тыс. автомобилей.

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