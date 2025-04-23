Byd представил в Шанхае спорткар, который составит конкуренцию Porsche 911

На автосалоне в Шанхае компания Byd представила свое первое спортивное купе Denza Z, сообщает carnewschina.com.

«Denza Z — это четырехместное купе, оснащенное новейшими технологиями Byd, которые, как ожидается, будут представлены на других моделях Denza в будущем. Кроме того, ожидается, что модель будет конкурировать с Porsche 911», — сообщает портал.

Отмечается, что у автомобиля низкий силуэт, скрытые дверные ручки и отсутствуют рамки на дверях. Кроме того, на задней двери установлен большой спойлер. В салоне установлено складное рулевое колесо. Помимо купе, будут выпускаться кабриолеты.

Пока Byd Denza Z представлен в виде концептуальной модели. Ожидается, что серийная версия купе будет стоить в Китае 300 тыс. юаней (3,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.