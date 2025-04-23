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«Загадочный» Ford нашли на корабле, затонувшем во время Второй мировой войны

Автомобиль Ford Super Deluxe нашли на палубе авианосца, затонувшего в 1942 году
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NOAA

Автомобиль Ford Super Deluxe обнаружили на палубе корабля, затонувшего в 1942 году. Об этом сообщает New York Post.

«По словам официальных лиц, команда, исследующая затонувшее судно USS-Yorktown, сделала неожиданное открытие, обнаружив среди обломков загадочный автомобиль Ford», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль обнаружили 19 апреля при помощи дистанционно управляемого транспортного средства на палубе исторического корабля. Судно затонуло в 1942 году во время битвы за Мидуэй.

Также сообщается, что следующее исследование показало положение автомобиля, который стоял вертикально. На части номерного знака заметили надпись «Ship Service_NAVY».

На опубликованной в сети фотографии видно, что у машины не повреждено лобовое стекло.

До этого сообщалось, что космонавт Александр Полещук пострадал в аварии в Москве. На место ДТП приехал эвакуатор, чтобы забрать поврежденный Mercedes.

Ранее летающий автомобиль Hongqi представили на автосалоне в Шанхае.

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