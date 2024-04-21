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В России предложили ужесточить контроль за техосмотром транспорта

МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел выступило с предложением утвердить допиндикаторы контроля за техосмотром машин. Законопроект опубликовали на портале правовой информации.

«Перечень индикаторов риска нарушения <…> дополнить», — уточнили в документе.

В числе дополнительных мер упоминается оснащение автомобиля тахографом, который регистрирует режим труда и отдыха водителя. В диагностической карте должны быть указаны марка, модель и серийный номер устройства.

В пояснительной записке уточнили, что цель индикаторов — выявление отклонений от параметров объектов контроля, которые могут свидетельствовать о нарушениях обязательных требований при техосмотрах.

До этого автоэксперт назвал причины роста цен на техосмотр. Он предположил, что компании, предоставляющие услуги ТО, повысят цену все разом.

В декабре «Коммерсантъ» сообщил, что региональные власти должны установить предельные тарифы на техосмотр,

Ранее в России снизилась выдача автокредитов.

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