В России предложили ужесточить контроль за техосмотром транспорта

Министерство внутренних дел выступило с предложением утвердить допиндикаторы контроля за техосмотром машин. Законопроект опубликовали на портале правовой информации.

«Перечень индикаторов риска нарушения <…> дополнить», — уточнили в документе.

В числе дополнительных мер упоминается оснащение автомобиля тахографом, который регистрирует режим труда и отдыха водителя. В диагностической карте должны быть указаны марка, модель и серийный номер устройства.

В пояснительной записке уточнили, что цель индикаторов — выявление отклонений от параметров объектов контроля, которые могут свидетельствовать о нарушениях обязательных требований при техосмотрах.

До этого автоэксперт назвал причины роста цен на техосмотр. Он предположил, что компании, предоставляющие услуги ТО, повысят цену все разом.

В декабре «Коммерсантъ» сообщил, что региональные власти должны установить предельные тарифы на техосмотр,

Ранее в России снизилась выдача автокредитов.