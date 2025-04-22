Несовершеннолетней тюменке придется оплатить ремонт авто после выхода из комы

В Тюмени 16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на авто и впала в кому

В Тюмени 16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на крышу припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия. 112».

«В Тюмени 16-летняя зумерша выпала с 20-го этажа на припаркованную машину и осталась жива», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время девушка находится в коме. При этом, когда тюменка поправится, ей предстоит оплатить ремонт машины.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у серого легкового автомобиля смята крыша и выбито стекло.

До этого сообщалось, что в Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. Школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки. На кадрах видно, как один школьник едет по тротуару на электросамокате, а второй — бежит за ним. Транспорт, на котором передвигались дети, оперативно обнаружили и заблокировали.

Ранее дети на электросамокате перелетели через капот авто в Москве.