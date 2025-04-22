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Названы шесть минусов Kia Sportage пятого поколения

Автоэксперт Виноградов перечислил шесть минусов Kia Sportage пятого поколения
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KIA

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Kia Sportage пятого поколения.

«Больше кузов – больше места. И багажник вместительнее. Еще бы на отделку не скупились – пластик боковых стенок в грузовом отсеке быстро придет в негодность, как бывало на предыдущих поколениях», — сказал эксперт.

Уже в базовой – экран, сделанный по принципу электронных часов. Не самый удобный в пользовании. Простенькие передние сиденья удобны. Единственным минусом можно назвать мягковатую набивку.

С плавностью хода – беда. На колдобинах подвеска работает жестко.

В спринте до 100 км/ч пределом мечтаний остается выйти из 12 секунд. При обгонах запаса под педалью просто нет. Такое положение вещей не лучшим образом сказывается и на расходе топлива – 12–13 литров на 100 км.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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