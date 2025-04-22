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Автомобили бывшего SsangYong начнут выпускать на «Автоторе» до конца года

Сборку автомобилей KGM на калининградском «Автоторе» запустят до конца года
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KGM

Сборка кроссоверов KGM (SsangYong) стартует на калининградском «Автоторе» до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«В рамках адаптации конструкции к РФ планируется внедрить бачок омывающей жидкости увеличенного объема и обогрев лобового стекла», — говорится в сообщении канала.

Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres поступили в продажу в начале марта 2025 года. Внедорожник Rexton выйдет на рынок осенью.

До этого стало известно, что кроссовер Deepal G318 привезли в Россию для сертификации.

Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа, пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

Уже в этом году в России официально планируют начать продавать внедорожник Deepal G318. При этом, какие именно комплектации будут у автомобиля и сколько будет стоить модель, еще неизвестно.

Ранее Sollers опубликовал фото своего рамного внедорожника.

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