В России выставили на продажу коллекционный ВАЗ-2107 без пробега

На Ставрополье выставили на продажу коллекционный ВАЗ-2107, который был выпущен 20 лет назад и все это время простоял в гараже, сообщает «Российская газета». Его пробег составляет всего 485 км.

«Семерка», как утверждает владелец, покупалась и хранилась как коллекционная. ВАЗ-2107 2005 года выпуска действительно не имеет следов эксплуатации, на некоторых стеклах даже сохранена заводская пломба.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 л. мощностью 74 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

За автомобиль владелец планирует выручить 1,5 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».