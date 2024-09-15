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Гаишник сбил трех детей в Подмосковье

В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил трех детей

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В подмосковном Михнево сотрудник ГИБДД сбил на автомобиле троих детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. ДТП произошло вечером 13 сентября.

«По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Omoda, совершил наезд на трех несовершеннолетних 2017, 2018 и 2019 годов рождения, перебегавших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие дети госпитализированы с травмами. Выяснилось, что за рулем Omoda находился сотрудник одного из подразделений подмосковной ГИБДД. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв, уточнили в полиции.

Двое братьев и их друг гуляли с матерью после занятий в детском саду, уточняет «МК». В момент, когда женщина отлучилась купить воды, дети решили самостоятельно перейти дорогу и попали под машину.

Ранее в Приморье возбудили уголовное дело после того, как пассажирка выпрыгнула из такси на ходу.

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