В России начались продажи двух новых китайских пикапов

Foton начал продажи в России пикапов Tunland V7 и V9

В России начались продажи полноразмерных пикапов нового поколения Foton Tunland V7 и V9, сообщает эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Foton Tunland и Foton Toano в РФ компания АО «МБ РУС».

В России Foton V7 будет стоить 5,25 млн рублей, а V9 — 5,6 млн рублей. Гарантия на пикапы составляет 3 года или 150 тыс. километров.

Длина машин составляет 5617 мм. Оба автомобиля оснащены двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 159 л. с. (390 Нм), который работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модели получили переднюю независимую подвеску на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Пикапы заработали максимальные пять звезд по уровню безопасности в ходе испытаний и краш-тестов по китайской методике C-NCAP.

До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг». Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.

Завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.