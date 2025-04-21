Названы 5 причин, из-за которых не заводится двигатель автомобиля

Чаще всего двигатель автомобиля не заводится из-за разрядившегося аккумулятора или отсутствия топлива. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. По его словам, в 80% случаев проблемы решаются на месте.

«Самая распространенная проблема — разрядка аккумулятора. В таком случае при повороте ключа слышны частые щелчки, а приборная панель мигает. Решение простое: зарядить батарею или «прикурить» от другого автомобиля», — рассказал эксперт.

Многие водители не следят за уровнем бензина. Индикатор уровня топлива может показывать неверную информацию, особенно если машина долго стояла на склоне. Чтобы исключить эту причину, надо убедиться, что бак действительно заполнен.

Если аккумулятор заряжен, но двигатель не запускается, возможно, дело в системе зажигания. Надо проверить свечи, если они в нагаре, их необходимо заменить. Также стоит проверить катушки зажигания и высоковольтные провода.

Загрязнение топливного фильтра или проблемы с насосом также приводят к недостаточной подаче горючего в цилиндры. Потребуется проверка давления в топливной магистрали.

Одна из самых сложных ситуаций — выход из строя датчика положения коленвала. В этом случае электронный блок управления полностью блокирует запуск мотора, сказал эксперт.

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