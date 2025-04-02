Россиянам назвали пять самых опасных поломок машины

Самые опасные неисправности автомобилей — это отказ тормозной системы и поломка рулевого управления. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Отказ тормозов обычно приводит к тяжелым авариям. Признаки проблем с тормозами включают увеличение тормозного пути, пульсацию педали тормоза, утечку тормозной жидкости. Необходимо регулярно проверять состояние колодок и дисков», — сказал эксперт.

Неисправность рулевой системы делает управление автомобилем невозможным. Люфт руля или стук в подвеске, могут привести к потере контроля над машиной. Важно следить за состоянием рулевых тяг, наконечников и гидроусилителя руля, призвал Балашов.

Еще одна проблема — перегрев двигателя, он может быть связан с неисправностью термостата или радиатора. Перегретый мотор быстро выходит из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Поломки в электронике могут привести к отключению системы стабилизации или подушек безопасности. Симптомы этой неполадки выражаются в срабатывании индикаторов на приборной панели, сбоях мультимедийной системы или проблемы с запуском двигателя.

Пробитая шина на высокой скорости может стать причиной потери управления и аварии. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно проверять состояние шин и следить за давлением.

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