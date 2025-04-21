Названы самые популярные кроссоверы в Китае

В первом квартале 2025 года на внутреннем китайском рынке было продано 2,5 млн кроссоверов, что на 4,7% больше, чем год назад, сообщает портал carnewschina.com со ссылкой на Китайскую ассоциацию автомобилей (CPCA). Только в марте этого года было продано 948 тыс. кроссоверов.

Самыми популярными кроссоверами в Китае по итогам первого квартала 2025 года стали модели Tesla Model Y (81,9 тыс. проданных машин), Geely Xingyue L (79,9 тыс. ед.) и Byd Song Plus (65,6 тыс. ед.).

В топ-10 вошли Changan CS75 Plus (53,6 тыс. ед.), BYD Song Pro DM-i (51,5 тыс. ед.), Toyota Frontlander (46,7 тыс. ед.), Chery Tiggo 8 (45,6 тыс. ед.), Li Auto Li L6 (44,3 тыс. ед.), Toyota RAV4 (43,5 тыс. ед.) и Geely Galaxy Starship 7 EM-i (42,2 тыс. ед.).

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