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Названы автомобили Avatr, которые официально появятся на российском рынке

Бренд Avatr выведет на рынок России три новые модели авто
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Changan

В России в 2025 году официально появятся две модели китайского автобренда Avatr. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«Avatr до конца года выведет на рынок России лифтбек 12 и кроссовер 07. В 2026 году к ним присоединится и седан Avatr 06», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что модель Avatr 07 будет представлена в России в модификации с последовательным гибридом. Также компания рассматривает возможность вывода на рынок России гибридных версий Avatr 11 и Avatr 12.

До этого стало известно, что кроссовер Deepal G318 привезли в Россию для сертификации.

Changan Deepal G318 оснащен гибридной силовой установкой последовательного типа, пневматической подвеской, амортизаторами CDC, электромагнитной блокировкой заднего дифференциала, виртуальной блокировкой между осями, системой камер кругового обзора, системой активного шумоподавления, а также мультимедиа со встроенным караоке.

Уже в этом году в России официально планируют начать продавать внедорожник Deepal G318. При этом, какие именно комплектации будут у автомобиля и сколько будет стоить модель еще неизвестно.

Ранее Sollers опубликовал фото своего рамного внедорожника.

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