«АвтоВАЗ» приготовился к новому падению продаж

Глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о падении продаж Lada в апреле на треть

Продажи автомобилей Lada по итогам апреля в лучшем случае могут достигнуть 30 тысяч единиц, что на треть ниже, чем годом ранее, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в апреле 2024 года продажи составили порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте — около 42 тысяч.

По словам Соколова, в компании видят, как динамично снижается спрос на автомобили: на треть на машины «АвтоВАЗа», почти на 50% на рынке в целом.

По его мнению, автомобильному рынку нужно расширение мер государственной поддержки спроса, например, возобновление программы льготного кредитования для семей с детьми.

До этого министр промышленности России Антон Алиханов заявил, что семьи с детьми смогут вновь оформить льготные автокредиты на российские автомобили.

17 марта эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что российские дилеры обратились к правительству с просьбой запустить программу льготного автокредитования под 10% на фоне обрушения продаж. По его мнению, высока вероятность, что власти согласятся на этот на шаг.

Ранее россиянам объяснили, когда наступит благоприятный момент для покупки автомобиля.