Названы шесть минусов седана Kia Spectra

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного седана Kia Spectra.

«Самый популярный двигатель – это SD6 объемом 1,6 литра. К недостаткам можно отнести шумную работу гидрокомпенсаторов, а также малый ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в ходовой части Kia Spectra меньше всего ходят шаровые опоры – около 60-70 тыс. километров. Также, из-за забитых водостоков под лобовым стеклом в салоне появляется вода.

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Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

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