Россиянам рассказали, какое моторное масло лучше всего подойдет автомобилю

Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин рассказал «Российской газете», как правильно подобрать моторное масло для автомобиля.

«Чтобы выбрать лучшее масло, надо следовать рекомендациям сервисной книжки автомобиля. В ней указаны: спецификации, допуски, класс вязкости и условия эксплуатации по четырем основным классификациям (API, ILSAC, SAE, JASO)», — сказал эксперт.

API является самой распространенной классификацией (например, API SM). Так, первая буква указывает на тип двигателя. S (service) — для бензиновых моторов легковых машин. Вторая буква говорит об эксплуатационных характеристиках масел — каждому новому классу присваивается следующая по алфавиту буква.

Классификация ILSAC предъявляет уточненные требования к конечному продукту и может рассматриваться как дополнение к классификации API.

SAE — классификация масел по вязкости. Например, летние масла маркируются как SAE 20, 30, 40. Чем выше число, тем стабильнее ведет себя масло при высоких температурах.

JASO подразделяет масла на категории. Для четырехтактных моторов это MA, MA1, MA2.

До этого Ожогин заявил, что в старый двигатель лучше заливать синтетическое моторное масло.

«Минеральное моторное масло — нефть. Естественно, не чистая, добытая из земли, а подвергнутая некоторым очисткам и обработкам, в минеральном масле может содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства», — сообщает эксперт.

По его словам, такое масло — дешевый смазочный материал, лишенный разных параметров, которые важны для долгой и качественной эксплуатации двигателя машины. Минеральное масло сможет обеспечить надежность мотора ненадолго, поскольку может образоваться запах гари, черные отложения, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Ожогин посоветовал выбирать синтетическое масло для старых двигателей, поскольку его не только «достают из земли», но и обрабатывают на заводах на молекулярном уровне. Кроме того, смазочные показатели синтетического масла влияют на его выносливость в агрессивной среде и противодействуют окислению.

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