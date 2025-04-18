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Россиянам перечислили признаки, указывающие на скорый выход автомобиля из строя

Автоэксперт Корнев: выросший расход топлива авто может означать износ свечей
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Кирилл Брага/РИА Новости

Водителям не стоит игнорировать следы жидкости на месте стоянки автомобиля. Об этом «Известиям» рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Некоторые водители до последнего отмахиваются от следов жидкостей на месте стоянки своего автомобиля. <…> Большая черная лужа обычно натекает из пробитого поддона картера или по причине неисправного масляного фильтра. Дальше при этом ехать нельзя, стоит обязательно проверить уровень масла», — объяснил специалист.

По его словам, черный цвет выхлопа сигнализирует об излишне обогащенной топливной смеси или о плохом качестве топлива, синий цвет – о попадании масла в камеру, сизый – о примеси антифриза.

Среди внешних признаков, указывающих на скорый выход из строя автомобиля, эксперт отметил неравномерный износ покрышек. Кроме того, свист или лязганье под капотом могут означать износ приводного ремня, а о проблемах с системой зажигания или топливной системой сигнализирует неравномерная работа двигателя.

Автоэксперт также отмечает и другие признаки ухудшения состояния автомобиля: вибрация на руле, запах гари при торможении, резкие отключения электроники, тусклый свет фар, замирающие стеклоподъемники бывают на машинах с плохо работающим генератором или проблемной батареей. Корнеев также сообщил, что увеличивающийся расход топлива означает износ свечей, проблемы с системой впрыска или топливной системой.

Ранее перечислили неисправности автомобиля из-за поездок на дачу.

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