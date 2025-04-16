Россиянам объяснили, какое масло нужно заливать в старый двигатель

В старый двигатель лучше заливать синтетическое моторное масло. Об этом «Российской газете» рассказал директор компании Vertex Group Константин Ожогин.

«Минеральное моторное масло — нефть. Естественно, не чистая, добытая из земли, а подвергнутая некоторым очисткам и обработкам, в минеральном масле может содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства», — сообщает эксперт.

По его словам, такое масло — дешевый смазочный материал, лишенный разных параметров, которые важны для долгой и качественной эксплуатации двигателя машины. Минеральное масло сможет обеспечить надежность мотора ненадолго, поскольку может образоваться запах гари, черные отложения, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Ожогин посоветовал выбирать синтетическое масло для старых двигателей, поскольку его не только «достают из земли», но и обрабатывают на заводах на молекулярном уровне. Кроме того, смазочные показатели синтетического масла влияют на его выносливость в агрессивной среде и противодействуют окислению.

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