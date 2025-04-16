Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, какое масло нужно заливать в старый двигатель

Автоэксперт Ожогин: заливать в старый двигатель авто лучше синтетическое масло
close
Ensuper/Shutterstock/FOTODOM

В старый двигатель лучше заливать синтетическое моторное масло. Об этом «Российской газете» рассказал директор компании Vertex Group Константин Ожогин.

«Минеральное моторное масло — нефть. Естественно, не чистая, добытая из земли, а подвергнутая некоторым очисткам и обработкам, в минеральном масле может содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства», — сообщает эксперт.

По его словам, такое масло — дешевый смазочный материал, лишенный разных параметров, которые важны для долгой и качественной эксплуатации двигателя машины. Минеральное масло сможет обеспечить надежность мотора ненадолго, поскольку может образоваться запах гари, черные отложения, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Ожогин посоветовал выбирать синтетическое масло для старых двигателей, поскольку его не только «достают из земли», но и обрабатывают на заводах на молекулярном уровне. Кроме того, смазочные показатели синтетического масла влияют на его выносливость в агрессивной среде и противодействуют окислению.

Ранее рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами