В России сильно подорожали услуги шиномонтажа

В России шиномонтаж за год подорожал на 12%

В России услуги шиномонтажа за год подорожали на 12%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков международной сети автосервисов Fit Service.

«В марте 2025 года средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга шиномонтажа, составил 7,2 тыс. рублей, что на 12% больше год к году», — сообщают «Известия».

Отмечается, что число услуг шиномонтажа в марте было на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом апрель показал снижение спроса на 15% год к году.

До этого собственник автосервиса Fit Service Алексей Щиголев заявил, что из-за ранней весны в столичном регионе некоторые водители поспешили сменить сезонные колеса автомобилей. С понижением температуры машина на летних покрышках становится неуправляемой и растут расходы на ее эксплуатацию.

«При малейшем минусе летняя резина теряет эластичность, становится «деревянной». Управление можно сравнить с ездой на санях. За месяц сухих дорог водители уже успели перестроиться на летний стиль езды, когда тормозишь чуть позже и дистанцию держишь чуть меньшую», — сказал эксперт.

Это ведет к росту аварийности. Кроме того, износ летних шин резко возрастает. К этому добавляется перерасход топлива на выполнение маневров. В итоге увеличиваются эксплуатационные расходы.

Ранее водителям назвали обязательную процедуру весной помимо замены шин.