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Водителям назвали обязательную процедуру весной помимо замены шин

Автоэксперт Родионов назвал проверку схода-развала колес обязательной весной
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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Помимо сезонной замены шин автовладельцам нужно проверить сход-развал колес. Об этом «Ленте.ру» рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Чаще всего проверку углов установки колес рекомендуют проводить два раза в год в комплекте с шиномонтажем. Это позволяет автовладельцу сэкономить время — посетить станцию технического обслуживания один раз и сразу закрыть все вопросы, связанные с колесами», — сообщил эксперт.

По его словам, для проверки схода-развала колес требуются высокоточные приборы и специальное оборудование, которое есть в сервисах. Так, перед поездкой в автосервис специалист рекомендует уточнить у ремонтников, возможно ли провести все сезонные услуги за время одного визита.

Также Родионов отметил, что проверка схода-развала колес и их регулировка поможет избежать возникших впоследствии проблем с автомобилем. Кроме того, эксперт объяснил, что при неотрегулированных колесах водитель заметит ухудшение управляемости.

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