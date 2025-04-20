Оmoda показала изображения нового кроссовера C3

Бренд Omoda раскрыл внешность нового дешевого кроссовера C3. Речь идет о «глобальной» модели, которая будет полностью рассекречена на автосалоне в Шанхае 26 апреля, сообщает motor.ru.

«Новинка Omoda отличится эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что серийный автомобиль может получить 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод. О том, когда автомобиль появится на рынке, не сообщается.

До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского «Автотор Холдинг». Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год.

Завод «Автотор» сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.