Стало известно, какую гарантию получит российский автомобиль «Атом»

Основные высоковольтные компоненты российского электромобиля «Атом» получат гарантию 8 лет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«На основные компоненты высоковольтной системы, включая электродвигатель, тяговую батарею и систему термоменеджмента распространяется расширенная гарантия — 8 лет или 160 тыс. километров пробега. Гарантия от сквозной коррозии кузовных элементов составит 8 лет или 160 тыс. километров пробега», — говорится в сообщении пресс-службы.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Серийное производство российских электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года.

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