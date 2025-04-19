На видео попал «кульбит» мотоциклиста в воздухе после удара легковушки в Крыму

В Крыму мотоциклист подлетел в воздух на несколько метров от удара легковушки

В Крыму легковой автомобиль сбил мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«От удара мужчина сделал несколько раз кульбит. 44-летний водитель «Хендэ» не уступил дорогу байкеру на «Yamaha», который летел под 150 км/ч», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в капот черного легкового автомобиля. От удара мужчина подлетает в воздух и начинает вращаться. После того, как мотоциклист падает на землю, к нему подбегают люди.

По информации источника, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД 18 апреля легковой автомобиль врезался в мотоциклиста. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая легковая машина сбивает мотоциклиста, от удара водитель подлетает в воздух и вместе с транспортом падает на обочину.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.