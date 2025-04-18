Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потратили россияне на покупку авто в 2025 году

Автостат: за первый квартал 2025-го россияне потратили 732 млрд рублей на авто
close
Shutterstock/FOTODOM

По итогам первого квартала 2025 года россияне потратили 732 млрд рублей на новые автомобили. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года показатель был выше 1 трлн рублей.

Топ самых популярных автобрендов возглавила Lada — ее выручка составила 33,3 млрд рублей. Самой доходной иностранной маркой стал Haval, заработавший 27,9 млрд рублей. За ними следуют Chery, Geely и Mercedes.

В рейтинге моделей лидирует Lada Vesta (11,6 млрд рублей). Среди иномарок впереди Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro.

До этого сообщалось, что самыми популярными подержанными автомобилями за один миллион рублей стали модели марок Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

«Оказалось, что чаще всего за эту цену предлагаются такие иномарки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Причем все эти модели со средней ценой в один млн рублей в основном находятся в возрасте девяти лет», — сообщили эксперты «Автостата».

Ранее британский автобренд опроверг уход из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами