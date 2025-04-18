Стало известно, сколько потратили россияне на покупку авто в 2025 году

Автостат: за первый квартал 2025-го россияне потратили 732 млрд рублей на авто

По итогам первого квартала 2025 года россияне потратили 732 млрд рублей на новые автомобили. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года показатель был выше 1 трлн рублей.

Топ самых популярных автобрендов возглавила Lada — ее выручка составила 33,3 млрд рублей. Самой доходной иностранной маркой стал Haval, заработавший 27,9 млрд рублей. За ними следуют Chery, Geely и Mercedes.

В рейтинге моделей лидирует Lada Vesta (11,6 млрд рублей). Среди иномарок впереди Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro.

До этого сообщалось, что самыми популярными подержанными автомобилями за один миллион рублей стали модели марок Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

«Оказалось, что чаще всего за эту цену предлагаются такие иномарки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Причем все эти модели со средней ценой в один млн рублей в основном находятся в возрасте девяти лет», — сообщили эксперты «Автостата».

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