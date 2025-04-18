Россиянам назвали самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей

Самыми популярными подержанными автомобилями за один миллион рублей стали модели марок Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».
«Оказалось, что чаще всего за эту цену предлагаются такие иномарки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Причем все эти модели со средней ценой в один млн рублей в основном находятся в возрасте девяти лет», — сообщили эксперты.
По информации источника, аналитики составляли список самых популярных автомобилей с пробегом за один млн рублей на основе количества объявлений о продаже таких машин.
По словам экспертов, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в марте текущего года составила 1,5 млн рублей, что на 0,2% меньше, чем средняя цена такой машины в феврале 2025 года.
До этого сообщалось, что в марте 2025 года траты россиян на новые автомобили упали в два раза по сравнению с таким же месяцем 2024 года.
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