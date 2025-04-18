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Россиянам назвали самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей

«Автостат» назвал 4 самые популярные иномарки с пробегом за 1 млн рублей
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Volkswagen

Самыми популярными подержанными автомобилями за один миллион рублей стали модели марок Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

«Оказалось, что чаще всего за эту цену предлагаются такие иномарки, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Причем все эти модели со средней ценой в один млн рублей в основном находятся в возрасте девяти лет», — сообщили эксперты.

По информации источника, аналитики составляли список самых популярных автомобилей с пробегом за один млн рублей на основе количества объявлений о продаже таких машин.

По словам экспертов, средняя цена легкового автомобиля с пробегом в марте текущего года составила 1,5 млн рублей, что на 0,2% меньше, чем средняя цена такой машины в феврале 2025 года.

До этого сообщалось, что в марте 2025 года траты россиян на новые автомобили упали в два раза по сравнению с таким же месяцем 2024 года.

Ранее перечислили неисправности автомобиля из-за поездок на дачу.

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