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Кот проехал 150 километров на подвеске авто, и попал на видео в Приморье

В Приморье на видео попал кот, проехавший 150 километров на подвеске авто

В Приморском крае кот проехал 150 километров на подвеске автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Владелец подобрал питомца во время поездки в Андреевку. Ночью кот вышел на улицу, а утром мужчина отправился обратно во Владивосток, даже не подозревая, что животное укрылось в районе подвески машины», — говорится в сообщении.

По словам водителя, проехав 150 километров по трассе со скоростью 120км/ч, он обнаружил под автомобилем кота. Во время такой поездки питомец не получил травм, при этом приморец отметил, что в следующий раз кот отправится в путь уже внутри салона.

До этого сообщалось, что в Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как конь идет по проезжей части в необорудованном для пешеходов месте.

По информации источника, сотрудники ДПС остановили животное.

Ранее «Газель» унесло ветром вместе с мусором в Новосибирске.

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