Траты россиян на новые автомобили упали в марте в два раза

«Автостат»: в марте траты россиян на новые автомобили упали в два раза

В марте 2025 года траты россиян на новые автомобили упали в два раза по сравнению с таким же месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Газпромбанк Автолизинг и аналитическое агентство «Автостат».

«В начале весны россияне потратили на покупку новых машин 248 млрд рублей, что на 1,9% больше, чем месяцем ранее (в феврале 243,4 млрд рублей), и в два раза меньше показателя годичной давности (в марте 2024 года 495,4 млрд рублей)», — говорится в сообщении агентства.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.