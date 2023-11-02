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У главы автодора Башкирии и его подельника изъяли два Mercedes G 63 AMG

Следователи изъяли у главы автодора Башкирии и его сообщника два Mercedes G-Class

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Jonathan Ernst/Reuters

Гендиректору АО «Башкиравтодор» и двум его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 91 млн рублей при ремонте дорог, у обвиняемых изъяты два внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

«По местам работы и жительства задержанных проведены обыски, изъяты документы, технические устройства, а также ценные предметы, наличные денежные средства на общую сумму более 4,5 млн рублей, два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов», — отмечается в сообщении СК.

По версии следствия, в 2021 году между АО «Башкиравтодор» и ООО «Киви» был заключен договор на перевозку стройматериалов в рамках выполнения проекта «Безопасные и качественные дороги». После этого были сфабрикованы отчетные документы и оплачена работа, хотя по факту она не выполнялась. Выделенными на это 91 млн рублей сообщники распорядились по своему усмотрению.

Ранее стало известно, что платная трасса М-12 будет продлена до Тюмени.

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