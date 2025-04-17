В Петербурге на стоянке автозавода АГР обнаружили сотни китайских Jaecoo

«Фонтанка. Ру»: На стоянке автозавода АГР в Петербурге нашлись сотни Jaecoo

В Санкт-Петербурге на стоянке автозавода АГР обнаружили сотни китайских автомобилей Jaecoo. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

«В автокластере у Левашово развернулась шпионская драма, где главным героем стал бывший завод Hyundai, а теперь — центр производства китайских автомобилей Jaecoo в промышленных масштабах. Огромные парковки <…> ломятся от сотен новеньких китайских внедорожников», — говорится в сообщении.

По информации источника, руководство автозавода не комментирует данную ситуацию, при этом журналисты убедились, что предприятие «превратилось» в конвейер Jaecoo, поставляя на рынок около тысячи автомобилей секретно.

Также сообщается, что 17 апреля к дилерам в Санкт-Петербург прибыло большое количество автовозов. При этом у некоторых автомобилей уже появились владельцы.

До этого сообщалось, что за пять лет владельцы кроссовера Jaecoo J8 потратят на его обслуживание 3,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Jaecoo в России выросли на четверть.