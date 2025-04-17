Марафонец отлетел от удара Nissan Cube, и это попало на видео в Приморье

Во Владивостоке на видео попало, как бегун отлетел от удара Nissan Cube

Во Владивостоке 10 апреля автомобиль Nissan Cube сбил марафонца. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«В районе автосервиса на улице Калинина водитель Nissan Cube сбил мужчину, который был на пробежке. После наезда водитель скрылся, а пострадавшего доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Несколько уличных камер запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает человека. От удара марафонец отлетает на несколько метров, после чего пытается встать, но безуспешно. На записи также видно, что к пострадавшему подходят мужчина и женщина.

По словам супруги марафонца, сотрудники правоохранительных органов в тот же день нашли виновника ДТП, который оставил автомобиль недалеко от места инцидента. Женщина также сообщила, что в настоящее время правоохранители проводят проверку. Кроме того, есть предположения, что водитель находился в состоянии опьянения.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина устроил массовое ДТП на парковке и зажал человека между машинами.

Ранее мотоцикл вспыхнул после столкновения с авто в Дзержинске.