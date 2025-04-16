Китайская компания Nio распространила фото нового трехрядного кроссовера Onvo L90, премьера которого состоится 23 апреля на Шанхайском автосалоне. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 5100 мм, а колесная база — 3110 мм. Вес машины 2360 кг. Кроссовер получит два электромотора (на передней и задней осях). Суммарная мощность силовой установки составляет 590 л.с. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

В Китае продажи нового Onvo L90 начнутся в третьем квартале 2025 года. Тогда же будут объявлены цены.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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