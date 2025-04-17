На видео попало, как мусор из грузовика создал аварийную ситуацию на дороге в Туле

В Туле на видео попало, как мусор вылетел из грузовика на проезжающий авто

В Туле из грузовика вылетел мусор на проезжающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. Происшествия».

«Существует ли какая-то ответственность для таких водителей, и куда на них жаловаться? Одно дело, когда от большегрузов просто летит пыль и песок, а другое — вылетающий мусор», — сообщил очевидец.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мусор вылетает из грузовика в сторону автомобиля, при этом не наносит транспорту повреждений.

По словам водителя, такие события создают аварийную ситуацию на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Дзержинске мотоцикл загорелся после столкновения с автомобилем. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается мотоцикл, который отлетает в сторону. На записи сначала видны искры, после чего транспорт начинает гореть. По словам местных жителей, водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.