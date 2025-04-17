Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии могут запретить использовать электромобили в армии и парламенте

Inews: в Британии запретили парковать электромобили из КНР у секретных объектов
close
CFOTO/Global Look Press

Минобороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими деталями у секретных объектов и военных баз. Об этом пишет портал Inews.

В ведомстве опасаются, что китайская электроника в таких авто может использоваться для сбора информации, поэтому их было предписано оставлять в двух милях (свыше 3 км) от ключевых объектов этих мест. Также предполагается, что из-за опасений о возможном шпионском назначении китайских автомобилей высокопоставленным чиновникам министерства обороны Великобритании могут запретить разговаривать в них о работе.

Об опасениях из-за китайских электромобилей стало известно из-за предписаний сотрудникам базы Королевских ВВС, на которой находится один из крупнейших в мире шпионских объектов — Pathfinder, в котором тысячи аналитиков и должностных лиц круглосуточно отслеживают данные разведки. Также на этой базе находится ставка альянса по обмену разведданными, образованного Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

При этом теневой министр безопасности Алисия Кернс уже призвала «не жертвовать национальной безопасностью ради экологически чистых технологий» и призвала правительство полностью запретить использование электромобилей военными и депутатами.

До этого в России начали массово закрываться дилеры автомобилей из Китая.

Ранее сообщалось, что автомобили Kia после возвращения в РФ будут на 30% дороже китайских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами