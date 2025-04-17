В Британии могут запретить использовать электромобили в армии и парламенте

Inews: в Британии запретили парковать электромобили из КНР у секретных объектов

Минобороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими деталями у секретных объектов и военных баз. Об этом пишет портал Inews.

В ведомстве опасаются, что китайская электроника в таких авто может использоваться для сбора информации, поэтому их было предписано оставлять в двух милях (свыше 3 км) от ключевых объектов этих мест. Также предполагается, что из-за опасений о возможном шпионском назначении китайских автомобилей высокопоставленным чиновникам министерства обороны Великобритании могут запретить разговаривать в них о работе.

Об опасениях из-за китайских электромобилей стало известно из-за предписаний сотрудникам базы Королевских ВВС, на которой находится один из крупнейших в мире шпионских объектов — Pathfinder, в котором тысячи аналитиков и должностных лиц круглосуточно отслеживают данные разведки. Также на этой базе находится ставка альянса по обмену разведданными, образованного Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

При этом теневой министр безопасности Алисия Кернс уже призвала «не жертвовать национальной безопасностью ради экологически чистых технологий» и призвала правительство полностью запретить использование электромобилей военными и депутатами.

До этого в России начали массово закрываться дилеры автомобилей из Китая.

Ранее сообщалось, что автомобили Kia после возвращения в РФ будут на 30% дороже китайских.